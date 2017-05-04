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بالصور || "قطار الأحلام" رفاهية بلا حدود وسعره «صادم»

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بالصور || "قطار الأحلام" رفاهية بلا حدود وسعره «صادم» بالصور || "قطار الأحلام" رفاهية بلا حدود وسعره «صادم»

أطلقت اليابان قطارًا جديدًا، أطلق عليه "قطار الأحلام"، إذ يمنح ركابه رفاهية بلا حدود، لكن سعر تذكرة الرحلة ربما تجعله مقتصرًا على الأغنياء فقط.
 
القطار مخصص للرحلات الطويلة. ومعروف باسم "شيكي شيما". وبدأ رحلاته في الأول من مايو الجاري.
 
ويتألف القطار "شيكي شيما" من 10 عربات بينها أجنحة بأسرة مريحة للنوم، كما يحتوي على قاعات للطعام وأخرى للاسترخاء،
 
وبه نوافذ واسعة تمكنك من الاستمتاع بالطبيعة أثناء الرحلة، حتى الموسيقى ليست منسية على متن القطار.
 
وبحسب، سكاي نيوز، فإن القطار مصمم للرحلات التي تترواح مدتها بين يومين و4 أيام، لكن التذاكر تبدأ من 2860 دولارا حتى 10 آلاف دولار، وكل شيء داخل القطار مصنوع من أفخم وأغلى الخامات.
 
قطار الأحلام في اليابان
 
قطار الأحلام في اليابان
 
قطار الأحلام في اليابان
 
قطار الأحلام في اليابان
 
قطار الأحلام في اليابان

 

 

المصدر : دوت

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