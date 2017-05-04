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«عنده حول تشريعي».. «خناقة كلامية» بين برلماني وطبيب

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«عنده حول تشريعي».. «خناقة كلامية» بين برلماني وطبيب «عنده حول تشريعي».. «خناقة كلامية» بين برلماني وطبيب

التحرير

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وقعت مشادة كلامية بين الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وباسم فليفل، عضو مجلس النواب على الهواء؛ بسبب تقدم البرلماني بمشروع قانون يلزم الأطباء بالعمل في المستشفيات الحكومية فقط.

وقال سمير، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «هذا ليس مشروع قانون ولكنه فكرة»، متسائلًا: «هل وزارة الصحة والجامعات قادرين على دفع مرتبات الأطباء؟ هل وزارة المالية قادرة على تدبير مليار جنيه كمرتبات حقيقية ليستطيعوا العمل في المستشفيات فقط والالتزام بالورديات».

وسخر عضو مجلس نقابة الأطباء من أداء مجلس النواب، قائلا: «أنت متعرفش حاجة ومعندكش دراسة عن الكلام ده، بتعمل أي حاجة وأى حاجة بتمشي في البرلمان حتى لو كانت مخالفة للدستور.. إحنا لسه شايفين اللي عملتوه في القضاء الأسبوع الماضي.. وأنا مواطن أقول اللى أنا عايزه»، مستطردًا: «وظيفة النائب الأساسية هي مراقبة السلطة التنفيذية مش يلف على المستشفيات ويصطنع بطولات ورقية».

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ومن جانبه، رد عضو مجلس النواب: «متقوليش إن المجلس بيخالف الدستور وبيعمل أي حاجة، وأنتوا عايزين تاخدوا مرتبات من الدولة.. وأنا من وظيفتى أنى أراقب عليك، وأوقفك عن العمل»، فقال عضو «الأطباء»: «أنت تراقب عليا أنا بدل ما تراقب الوزير، وتوقف مين؟ ده حول تشريعي، يا عم اقرأ الدستور بس».

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