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بالفيديو || تعليق دينا الشربيني عن زواجها من "عمرو دياب"

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بالفيديو || تعليق دينا الشربيني عن زواجها من "عمرو دياب" بالفيديو || تعليق دينا الشربيني عن زواجها من "عمرو دياب"

قالت الفنانة دينا الشربينى إنها لا يمكن أن تتزوج من رجل متزوج ، مشددة على أن ما لا تحبه لنفسها لا تحب أن تطبقه على غيرها ، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتزوج من رجل انفصل عن زوجته .
 
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج « فحص شامل » الذى يذاع على قناة « الحياة » أنها لا تمر بحالة حب نافية وجود شخص فى حياتها خلال هذه الفترة ، مشددة على أنها اتخذت قرارا منذ العام الماضى على التركيز مع أسرتها وعملها فقط ، خاصة أنها مرت بأكثر من علاقة ولم تكن موفقة .
 
 
 
 
المصدر : صدى البلد

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