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بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

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بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، على الصعيد الوطني، ويستمر لمدة يومين حتى غدًا الجمعة.

ويجرى التصويت المبكر من الساعة 0600 صباحا حتى الساعة 0600 مساء بالتوقيت المحلي يومي 4 و5 مايو الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت الوكالة إنه تم إنشاء 3507 مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المرافق التي تزدحم بالمارة.

ويمكن لأي شخص الإدلاء بصوته عبر التصويت المبكر مع إبراز بطاقة الهوية بدون تسجيل، في جميع أنحاء البلاد.

ويتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 مايو الجاري.

وتأتي الانتخابات بعد إقالة الرئيسة السابقة باك كون هيه على خلفية فضيحة فساد، بحكم من المحكمة الدستورية في 10 مارس الماضي.

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مصراوي Masrawy

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