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مقتل وزير الأشغال العامة الصومالي برصاص حرس القصر الرئاسي

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مقتل وزير الأشغال العامة الصومالي برصاص حرس القصر الرئاسي مقتل وزير الأشغال العامة الصومالي برصاص حرس القصر الرئاسي

مصراوي Masrawy

وزير الأشغال العامة الصومالي عبدالله سيراجي

(أ ف ب):
قتل وزير الأشغال العامة الصومالي عبدالله سيراجي، بالرصاص، الأربعاء، في مقديشو في حادث عرضي على ما يبدو، بحسب مصادر أمنية وحكومية.

وأعلنت في بيان عن "بالغ حزنها" إثر مقتل الوزير الأصغر سنا فيها والذي كان نشأ في مخيم لاجئين في كينيا قبل تعيينه وزيرا في حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد.
وأصيبت السيارة التي كان فيها الوزير خطأ برصاص الحرس الذين كانوا خارج القصر الرئاسي.

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مصراوي Masrawy

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