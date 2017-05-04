مقتل وزير الأشغال العامة الصومالي برصاص حرس القصر الرئاسي

(أ ف ب):

قتل وزير الأشغال العامة الصومالي عبدالله سيراجي، بالرصاص، الأربعاء، في مقديشو في حادث عرضي على ما يبدو، بحسب مصادر أمنية وحكومية.

وأعلنت الحكومة في بيان عن "بالغ حزنها" إثر مقتل الوزير الأصغر سنا فيها والذي كان نشأ في مخيم لاجئين في كينيا قبل تعيينه وزيرا في حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد.

وأصيبت السيارة التي كان فيها الوزير خطأ برصاص الحرس الذين كانوا خارج القصر الرئاسي.