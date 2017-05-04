طبيب يكشف حقيقة مرض جنين إيمي سمير غانم

سمر العشري

انتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية حول إصابة جنين إيمي سمير غانم بمرض الصفراء ورغم أن إيمي لم تؤكد أو تنفي هذا الخبر إلا أنه حظى على اهتمام كبير وتساءل الكثير عن أعراض هذا المرض ومدى خطورته وكيفية الوقاية منه وفي هذا السياق أكد الدكتور عمرو سالم، استشارى طب أطفال فى القصر العينى، إن مرض الصفراء من أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال حديثى الولادة، مما يزعج نسبة كبيرة من الأمهات، ومن الضرورى تحديد نوعية الصفراء لكى نعرف نتعامل معها فهناك صفراء فسيولوجية وهى تكون طبيعية وتظهر عند أغلب الأطفال، وهناك نوع آخر وهو الصفراء المرضية، وكل منهما بيختلف عن الآخر فى العلاج.

وقال دكتور سالم لـ "صدى البلد" أن هناك أعراضاً لمرض الصفراء تتمثل فى إصفرار فى لون الجلد، ولون بياض العين عند الطفل، ولابد أن ترى الأم لون طفلها فى ضوء الشمس، وذلك لأن أى إضاءة أخرى لا تستطيع من خلالها معرفة هل هناك بالفعل تغيير فى لون جلد وبياض عين الطفل أم لا.

وأوضح أن هناك نوعين من مرض الصفراء وطرق علاج كل من هما:

-الصفراء الفسيولوجية وتظهر فى أغلب الأحيان فى اليوم الثانى أو الثالث من ولادة الطفل وتصل الى أعلى مستوياتها فى اليوم الخامس ومن أسبابها ارتفاع نسبة البليروبين فى الدم ويكون ذلك نتيجة تكسير كرات الدم الحمراء، ومن المفترض أن الكبد يكون لديه قابلية بأن يأخذ نسبة الصفراء و يخرجها خارج الجسم، ولكن الكبد لم ينضج بالكامل فى أول أيام من عمر الطفل ولذلك لا يستطيع أن يخرج كل نسب البليروبين.

وطريقة العلاج : هذا النوع من الصفراء يستجيب و يتحسن مع الايام ، أما إذا عدت النسبة الطبيعية و وصلت الى نسب حرجة الحرجة، فى هذه الحالة تحتاج إلى دخول الطفل للحضانة أو وضع الطفل تحت إشعاع ضوئى بنسب معينة وذلك يساعد على خروج الصفراء من الجسم من خلال البول والبراز.

أما الصفراء المرضية تزيد أكثر من أسبوع، ومن أسبابها أمراض كبد، تلوث فى الدم، انسداد فى القنوات الصفراوية فى كبد، انسداد فى الأمعاء، نقص فى الإنزيمات، التهابات بكتيرية، قصور فى الغدة الدرقية، أو الـ rh وهو ما يعنى عدم توافق فصيلة دم الأم مع فصيلة الطفل وهو يبنى أجسام مضادة عند الأم تهاجم خلايا الدم الحمراء عند الطفل وتؤدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء عند الطفل وهو من أشهر أسباب الصفراء المرضية.

ويكون علاجها على حسب نوع المرض الذي تسبب فى وجودها والتعامل معه.

وأضاف "سالم" أن لا داعى لقلق أى أم من اصفرار الجلد أو بياض العين عند الأطفال أو من مرض الصفراء، وذلك لأنه يتم الشفاء منه تلقائياً، وإن كان هناك بعض الحالات من الممكن أن تزيد لديهم نسبة الصفراء وتحتاج إلى علاج، وذلك بسبب حدوث كدمات أثناء الولادة أو ولادة الطفل قبل ميعاده كالولادة المبكرة أو قلة الرضاعة الطبيعية أو إعطاء الطفل أشياء غير مغذية كالجلوكوز وهذه الأشياء تعرض الطفل إلى الجفاف وزيادة فى نسبة الصفراء أيضًا.

شبكةعيونالإخبارية

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