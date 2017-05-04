بالفيديو || خطيبة المجند تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة صادمه عن مقتله على يد قاضي مدينة نصر

سمر العشري

قالت خطيبة المجند ” مؤمن سعد أغا” الذي تم قتله على يد رئيس محكمة بمدينة نصر، أن المتهم بعدما قام بقتل خطيبي رفع يده شاعراً بجسامة الخطأ قائلاً : ” أيه اللي عملته ده”.

وأضافت خطيبة المجني عليه أثناء حوارها مع الإعلامي “وائل الابراشي” مقدم برنامج “العاشرة مساءً” والمذاع على قناة “دريم” الفضائية المصرية، قائله: “حقه مش حيروح، أنا ذهبت للعمارة لزيارة صديقة والدتي، وأمام مدخل العمارة كنت بكلم مؤمن عشان يوصلني، فالمتهم تكلم معي بصوت عالي وقالي بتعملي إيه وكنتي عند مين، فرديت وقولت له، حضرتك مالك وتجاهلته، فقام بالمناداة على حارس عقار مجاور وسأله كانت بتعمل إيه في العمارة” علي حد قولها.

وأشارت أن المتهم أراد أن تركب السيارة مع خطيبها وهو لنقله إلى المستشفى ولكنها رفضت دون ركوب احد الشباب الذي تجمع عقب ضرب خطيبها، حيث ركب معها 3 شباب، وبعدها تم نقله في سيارة الإسعاف، وتركهم القاضي قائله : ” أنا مش عارفة هو كان عايزني لوحدي مع مؤمن في العربية ليه، هل كان عايز يقتلني ولا يقول إني أنا اللي قتلته مثلا”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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