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بالفيديو || «موسى» يكشف مفاجأة ويؤكد أن شقيق رقم 2 في تنظيم القاعدة يعمل بهيئة قضائية عليا

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بالفيديو || «موسى» يكشف مفاجأة ويؤكد أن شقيق رقم 2 في تنظيم القاعدة يعمل بهيئة قضائية عليا بالفيديو || «موسى» يكشف مفاجأة ويؤكد أن شقيق رقم 2 في تنظيم القاعدة يعمل بهيئة قضائية عليا

قال الإعلامي ” أحمد موسى” مفجراً مفاجأة خطيرة حيث اكد أن أخو ثاني راجل في تنظيم القاعدة، يعمل حالياً في هيئة قضائية كُبرى، مطالباً وزير العدل بسرعة التدخل والتحقيق في هذا المر وعمل اللازم.

واضاف الإعلامي  من خلال برنامجه “على مسئوليتي” والمذاع على قناة ” صدى البلد الفضائية المصرية، أن “سيف العدل ” وهو الاسم الحركي لثاني شخصية  في  تنظيم القاعدة، يعمل قاضياً، مستنكراً كيف يكون أخو هذا الإرهابي قاضياً في هيئة قضائية كُبرى.

حيث أشار ” موسى” أن سيف العدل” يعد رقم ” 2″ في تنظيم القاعدة القيم في اليمن الشقيقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت 500 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات عنه، مطالباً الجميع بتضافر الجهود ضد الإرهاب

 

 

 

المصدر : فايف

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