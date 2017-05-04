أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالأسماء || اشتباكات عنيفة بالشوم والأسلحة النارية بكفر الشيخ والصحة تدفع بعدد من سيارات الإسعاف والشرطة تسيطر على الأحداث

Google+ Print
بالأسماء || اشتباكات عنيفة بالشوم والأسلحة النارية بكفر الشيخ والصحة تدفع بعدد من سيارات الإسعاف والشرطة تسيطر على الأحداث بالأسماء || اشتباكات عنيفة بالشوم والأسلحة النارية بكفر الشيخ والصحة تدفع بعدد من سيارات الإسعاف والشرطة تسيطر على الأحداث

وقعت اليوم مشاجرة عنيفة بالشوم والعصي وتم استخدام أسلحة خرطوش بها، وذلك بين أشخاص من عائلة واحدة، بقرية راشد المزين التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية قدرها 6 قراريط.

الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الأطراف المتشاجرة، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وأصيب ستة أشخاص، وقامت الصحة بالدفع بسيارات الإسعاف بعد وقوع إصابات واستطاعت قوات الأمن أن تسيطر على الأوضاع.

وتبين أن المصابين هم الآتي أسماءهم:
سامي.م,خ” 55 عامًا، فلاح وأصيب بكسر في ذراعه، وجرح عميق في رأسه.
ونجليه، أحمد” 25 سنه مصاب بجرح في الرأس.
و”محمد” 21 سنه وأصيب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.
كما أصيب من الطرف الثاني كل من:
هدي.ع.ا” 42 سنه ربة منزل.
عطية” 40 عامل ومصاب برش خرطوش في قدميهب.
سامي” 43 عامًا، عامل، مصابًا بجرح بفروة الرأس.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة