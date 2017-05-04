بالأسماء || اشتباكات عنيفة بالشوم والأسلحة النارية بكفر الشيخ والصحة تدفع بعدد من سيارات الإسعاف والشرطة تسيطر على الأحداث

سمر العشري

وقعت اليوم مشاجرة عنيفة بالشوم والعصي وتم استخدام أسلحة خرطوش بها، وذلك بين أشخاص من عائلة واحدة، بقرية راشد المزين التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية قدرها 6 قراريط.

الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الأطراف المتشاجرة، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وأصيب ستة أشخاص، وقامت الصحة بالدفع بسيارات الإسعاف بعد وقوع إصابات واستطاعت قوات الأمن أن تسيطر على الأوضاع.

وتبين أن المصابين هم الآتي أسماءهم:

سامي.م,خ” 55 عامًا، فلاح وأصيب بكسر في ذراعه، وجرح عميق في رأسه.

ونجليه، أحمد” 25 سنه مصاب بجرح في الرأس.

و”محمد” 21 سنه وأصيب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.

كما أصيب من الطرف الثاني كل من:

هدي.ع.ا” 42 سنه ربة منزل.

عطية” 40 عامل ومصاب برش خرطوش في قدميهب.

سامي” 43 عامًا، عامل، مصابًا بجرح بفروة الرأس.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

المصدر : مصر فايف