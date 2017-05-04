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تعرف على السيارات المعفيه من الضرائب ورسوم التراخيص في قانون المرور الجديد

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تعرف على السيارات المعفيه من الضرائب ورسوم التراخيص في قانون المرور الجديد تعرف على السيارات المعفيه من الضرائب ورسوم التراخيص في قانون المرور الجديد

ينتظر  مالكي السيارات في تلك الفترة، صدور قانون المرور الجديد الذي يناقش حاليا أمام البرلمان المصري، من أجل الانتهاء من أعداد القوانين الخاصة به، ولقد صرح بعض النواب عن بعض القوانين التي سوف يتضمنها قانون المرور الجديد، ومن ضمنها السيارات المعفيه من الضرائب ورسوم التراخيص، وسوف نتحدث عن تلك السيارات في السطور التالية.

قانون المرور الجديد يعفي بعض السيارات من الضرائب :

  • ينص قانون المرور الجديد على إعفاء سيارات المجالس المحلية، وسيارات الهيئات العامة، التي تتبع المصرية ولا تستخدم بمقابل مادي.
  • سيارات موظفي الهيئات الدبلوماسية، وسيارات عائلتهم، وتحدد تلك السيارات وزارة الداخلية والخارجية.
  • سيارات الوكالات الدولية، ويتم إعفائها وفقا لمجموعة من الاتفاقيات.
  •  السيارات التابعة لمندوبين جامعة الدول، وموظفيها.
  • سيارات البعثات العربية، وأيضا الأجنبية.
  • سيارات الاسعاف.
  • سيارات الجمعيات الخيرية، ويجب أن يصدر قرار بحقها من محافظ المنطقة التابعة لها.
  • سيارات جمعيات الرفق بالحيوان.
  • سيارات ذوي الإعاقة، ويشمل الإعفاء سيارة واحدة لا غير.
  • الجرارات الزراعية، التي تستخدم في خدمات الانتاج الزراعي.
  • السيارات التي يستخدمها السائحين، والتي رخصة لمدة لا تزيد عن 90 يوم.

 

 

المصدر : فايف

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