كيف سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تعطل "واتس آب"

كتبت – سحر عزام :

تصدر هاشتاج "تعطل_واتساب" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب العطل الذي أصاب برنامج "واتس آب" المملوك لموقع "فيسبوك" على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وتبين إن الانقطاع لأسباب ترجع لتحديث رئيسي بالخدمة.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك من تعطل خدمة واتس آب في مصر وعدم تمكنهم من استخدام البرنامج للتواصل مع الآخرين واستخدام البرامج الأخرى مثل ماسينجر "فيسبوك".

وقد اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التواصل "واتس آب" حول العالم، مساء أمس الأربعاء، من توقف الخدمة بشكل مفاجئ في ظل عدم تمكنهم من استخدام خدمة الإرسال والاستقبال للرسائل.

وأكد موقع "دون دتريكتور" البريطاني أن الآلاف من المستخدمين عانوا من عدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة، حيث حدثت آلاف الانقطاعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء آخرى من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل، ومن غير الواضح حالياً ما الذي أدى إلى هذه المشاكل أو متى تعود الأمور إلى طبيعتها.

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