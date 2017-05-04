أخبار عاجلة

الصور.. السياحة البيئية تخصص "تانك" و"نقالة مجهزة" لنقل السمكة النادرة بنويبع -
الصحة تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي".. الجمعة -
أوباما يعلن دعمه لماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية -
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة الآلية ببني سويف والأمن يدفع بمزيد من القوات ويفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة

Google+ Print
قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة الآلية ببني سويف والأمن يدفع بمزيد من القوات ويفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة الآلية ببني سويف والأمن يدفع بمزيد من القوات ويفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة

وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بعزبة “قنديل” التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، بين عائلتين وذلك بعد تجدد خلافات بينهما، منذ عشرات السنين، بسبب الجيرة وأراضي زراعية، وتجددت الخلافات الليلة بسبب لعب الأطفال، وذلك حسب التحريات الأولية.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء عادل تونسي، تلقى بلاغاً من مأمور مركز ببا، يفيد بوقوع اشتباكات عنيفة بين عائلتين بعزية “قنديل”، واستخدام الأسلحة الآلية ووقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

الأمر الذي جعل قوات الشرطة تنتقل إلى موضع الاشتباكات على الفور، وعززت من قواتها بالدفع بمزيد من تشكيلات الأمن المركزي، وفرضت كردوناً أمنياً حول المنطقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد وقوع أول قتيل وهو “عزت فكرى محمد”، 41 سنة، سائق، هذا بالإضافة إلى 5 آخرين مصابين بطلقات نارية، واستطاعت القوات أن تسيطر على الاشتباكات، وفرضت عدة كمائن لمنع تجدد الاشتباكات.

 

 

المصدر ك فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة