قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة الآلية ببني سويف والأمن يدفع بمزيد من القوات ويفرض كردوناً أمنياً حول المنطقة

سمر العشري

وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية بعزبة “قنديل” التابعة لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، بين عائلتين وذلك بعد تجدد خلافات بينهما، منذ عشرات السنين، بسبب الجيرة وأراضي زراعية، وتجددت الخلافات الليلة بسبب لعب الأطفال، وذلك حسب التحريات الأولية.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء عادل تونسي، تلقى بلاغاً من مأمور مركز ببا، يفيد بوقوع اشتباكات عنيفة بين عائلتين بعزية “قنديل”، واستخدام الأسلحة الآلية ووقوع قتلى وجرحى من الطرفين.

الأمر الذي جعل قوات الشرطة تنتقل إلى موضع الاشتباكات على الفور، وعززت من قواتها بالدفع بمزيد من تشكيلات الأمن المركزي، وفرضت كردوناً أمنياً حول المنطقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد وقوع أول قتيل وهو “عزت فكرى محمد”، 41 سنة، سائق، هذا بالإضافة إلى 5 آخرين مصابين بطلقات نارية، واستطاعت القوات أن تسيطر على الاشتباكات، وفرضت عدة كمائن لمنع تجدد الاشتباكات.

المصدر ك مصر فايف