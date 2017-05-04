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عودة «شاومينج» لتسريب الامتحانات.. والقرموطي: «أوعى تسرب حلقة بكرة»

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عودة «شاومينج» لتسريب الامتحانات.. والقرموطي: «أوعى تسرب حلقة بكرة» عودة «شاومينج» لتسريب الامتحانات.. والقرموطي: «أوعى تسرب حلقة بكرة»

التحرير

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علق الإعلامي جابر القرموطي، على تسريب موقع «شاومينج» لامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، في محافظة الجيزة، ونشره على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، ووصفه لذلك بأنها «قرصة ودن».

وقال القرموطي، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»: «إذا كان  تسريب الصف الأول الثانوي (قرصة ودن)، فكل واحد يخلى باله من ودانه، فلو حدث ذلك امتحانات في الثانوية العامة، هانقطع ودانا»، متعجبًا من تصريح طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بقوله إن التسريب «ولا في دماغي».

وتساءل مقدم البرنامج: «كيف يحدث هذا التسريب؟ هل هناك خائن في الوزارة؟ أم ممن يضعون الامتحانات؟ وماذا لو حدث هذا في امتحانات الثانوية العامة؟ وما الاحتياطات والضوابط التي سيتم أخذها لعدم تكرار هذا التسريب؟».

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وأضاف القرموطي، أن التسريب في البداية «قرصة ودن، وبعدها بتبقى قرصة تعبان»، مؤكدًا أن ما يحدث من تسريب للامتحانات لا يقل خطورة عن بيع لحوم الحمير، واصفًا ذلك بأنه «خطأ وقلب لنظام التعليم».
 
وجه الإعلامي في نهاية الحلقة رسالة إلى «شاومينج» مازحًا: «شاومينج ده حبيبنا.. أوعى تسرب حلقة بكرة»، قائلًا: «إلى أن نعرف فقط من هو؟».

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التحرير

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