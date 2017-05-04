فيريرا: فرصة نجاح إيناسيو مع الزمالك «صعبة للغاية»

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قال البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والحالي للسد القطري، إنه لا يتوقع نجاح مواطنه أوجوستو إيناسيو، مع الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لا يعرف كيف تسير الأمور في الزمالك حاليًا، لكن الأمر ليس سهلًا.

وأضاف «فيريرا»، خلال تصريحاته مساء أمس الأربعاء، لقناة «الكأس القطرية»، أن مهمة «إيناسيو» صعبة للغاية مع الزمالك هذا الموسم، خاصة بعدما ارتفع فارق النقاط بينه وبين الأهلي المتصدر ببطولة الدوري.

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وفقد الزمالك فرصة المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم رسميًا، بعد تعادله أمام الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 ببطولة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، قد تعاقد مع إيناسيو، قبل أسابيع قليلة، بعقد يمتد لموسم ونصف.