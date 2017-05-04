فيديو| حسني عبد ربه: الزمالك كان صيدا سهلا أمام الإسماعيلي

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علق حسني عبد ربه، قائد النادي الإسماعيلي، على مواجهة فريقه أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأبيض يمر بوقت صعب حاليًا، ولديه مستويات يقدمها أفضل من ذلك بكثير.

وأضاف «عبد ربه»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «المقصورة» الذي يعرض على قناة dmc sports، أنه شعر خلال اللقاء بأن الزمالك خصمًا سهلًا، والإسماعيلي قادر على التغلب عليه، على غير المعتاد.

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وتعادل الإسماعيلي أمام الزمالك، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز.



