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جمال عبد الرحيم: أوضاع الصحافة حاليا هي «الأسوأ» على مدار التاريخ

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جمال عبد الرحيم: أوضاع الصحافة حاليا هي «الأسوأ» على مدار التاريخ جمال عبد الرحيم: أوضاع الصحافة حاليا هي «الأسوأ» على مدار التاريخ

التحرير

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قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه «بالرغم من وجود دستور يلغى حبس الصحفيين، إلا أن هذا النص الدستوري لم يترجم إلى قانون حتى الآن، ولا يوجد بصيص أمل أن يترجم لقانون أو ينفذ»، مستنكرًا تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة، مستكملًا: «إذا نظرنا إلى الهيئات هنلاقي إنها اتشكلت تشكيلات ديكتاتورية.. فهي تعطي الحق للسلطة التنفيذية في اختيار التشكيلات، إذا كيف تكون هذه الهيئات مستقلة؟».

أضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر فضائية «التليفزيون العربي»: «كيف تكون مستقلة ويعينوا فيها 80%؟ أين الشباب في التشكيلات؟ مكرم محمد أحمد عنده 85 سنة.. كيف يدير المجلس الأعلى بعد هذا السن؟»، موضحًا أن أعضاء الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلى للإعلام كانوا أعضاء إدارات منذ عهد مبارك، ومع ذلك لم يعطوا فرصة للشباب.

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وأشار إلى أن أوضاع الصحافة في الوقت الحالي هي الأسوأ على مدار التاريخ، مضيفًا: «عدد من الزملاء الصحفيين فكروا في إحياء ذكرى الجمعية العمومية الخالدة التي دافعت عن حقوق الصحفيين منذ 4 مايو، فوجئنا بمجلس النقابة الحالي بيقرر وقف الاحتفال بحجة دهانات النقابة.. طبعا ده أمر غريب الهدف الأساسي منه هو تفويت الفرصه من الاحتفال بيوم تاريخي زي يوم 4 مايو».

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: «هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، نقابة الصحفيين التي احتضنت كل الشعب المصري، في منتهى الخطورة أن ترفض وتغلق أبوابها أمام أعضائها، وهذا لم يحدث في تاريخ النقابة».

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التحرير

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