رجال أعمال يتبرعون بمليون جنيه لشراء كراتين رمضانية لفقراء القليوبية

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تبرع عدد من رجال الأعمال بمدينة الخانكة بمبلغ مليون جنيه لشراء كراتين رمضانية لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بمدن وقرى محافظة القليوبية.

قال اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إن التبرع يعد ثمار التنسيق مع بعض رجال الأعمال بالمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل توفير كراتين سلع غذائية أساسية تصل إلى 50 ألف كرتونة لتتولي المحافظة توزيعها على الأسر قبل رمضان.

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وأضاف، عشماوي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه سيتم توزيع الكراتين الرمضانية على الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل لرفع المعاناة عن هذه الأسر وإدخال السرور على الفقراء والأيتام في هذا الشهر الكريم.