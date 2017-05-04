باحث سعودي يزعم إقرار «كل حكومات مصر» بسعودية الجزيرتين: لا مجال للجدال

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علّق سليمان العقيلي، الباحث السياسي السعودي، على تصريحات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، على سعودية جزيرتي تيران وصنافير، وأنه لا يوجد خلافات مع مصر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، موضحًا أن تلك التصريحات تؤكد التفاهم المسبق بين القيادتين المصرية والسعودية، وذلك لترتيب الحدود وليس ترسيم الحدود.

وأضاف العقيلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر فضائية «التليفزيون العربي»، أن «الحدود المصرية والسعودية معروفة ومحددة ولا يوجد مشاكل في هذا الشأن، حيث أن كل الحكومات المصرية السابقة قد أقرت بسعودية الجزيرتين وليس هناك مجالًا للجدال».

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وأشار إلى أن ما حدث هو ترتيب الحدو للبلدين من أجل تسهيل عملية تقاسم المنافع البحرية وإطلاق مشاريع مشتركة عبر خليج العقبة وعبر مضائق تيران، لتعزيز التبادل الاقتصادي، وإطلاق ورشة استثمارية في شبه جزيرة سيناء، متابعًا: «الاتفاقية المصرية السعودية سارية ولم يطرأ عليها أي تغيير».