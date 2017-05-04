صورة وخبر: بوتين يعود لـ"أردوغان"

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن علاقة موسكو وأنقرة عادت لسابق عهدها بعد أزمة طويلة، وذلك خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيبى أردوغان، الأربعاء، في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.

وقال بوتين: "يمكننا أن نؤكد بكل قناعة إتمام فترة إعادة العلاقات بين البلدين، وأعرب أردوغان عن رضاه بشأن مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد لحظة مصافحة بين بوتين وأردوغان عقب مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين في تجسيد لتوجيه كلاهما نحو تقريب المواقف واستعادت العلاقات.