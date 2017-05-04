10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توجد فرصة جيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن الفلسطينيين سيعتمدون على قدرة الإدارة الأمريكية ورعايتها لتحقيق سلام عادل، واعتبر المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون أن ما ينتظره الإرهابيين هو الحرب الأهلية إذا فازت مارين لوبان، وقالت الأخيرة إن ماكرون ليس لديه مشروع لقيادة فرنسا.

1- ترامب: توجد فرصة جيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يسمع منذ طفولته أن أصعب اتفاق يمكن التوصل إليه هو تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائليين، مضيفًا: "لكن هناك فرصة جيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

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2- عباس: آن الآون لإنهاء الاحتلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في البيت الأبيض الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن الفلسطينيين سيعتمدون على قدرة الإدارة الأمريكية ورعايتها لتحقيق سلام عادل، مضيفًا: "بعد 50 سنة من الاحتلال آن الآون لإنهاء الاحتلال".

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3- ماكرون: ستحدث حرب أهلية إذا فازت لوبن

إيمانويل ماكرون مرشح الرئاسة الفرنسية في باريس الأربعاء (أ ف ب)

قال المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون: "لن يكون هناك تهاون مع الإرهاب والإرهابيين، لكن ما ينتظره الإرهابيون هو الحرب الأهلية إذا فازت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف".

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4- لوبن: سنغلق المساجد الأصولية في فرنسا

مارين لوبن، مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف في باريس الأربعاء (أ ف ب)

قالت مارين لوبن، مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف: "يجب إغلاق المساجد الأصولية والاتحادات الإسلامية المتشددة؛ واتهمت منافسها إيمانويل ماكرون بقبول دعم من ينادون بالقتل ورجم النساء من الإسلاميين المتشددين.

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5- السراج: لقائي بحفتر لتسوية الأزمة الليبية سلميًا

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج - أرشيفية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إن لقاءه مع قائد الجيش الليبي خلفة حفتر جاء سعيًا لتحقيق تسوية سلمية للأزمة الليبية، والعزم على تهدئة الظروف للوصول إلى حلٍّ للأزمة الليبية الراهنة.

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6- بوتين: علاقات روسيا وتركيا تعود لسابق عهدها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الأربعاء (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العلاقات بين بلاده وتركيا عادت لسابق عهدها بعد الأزمة الطويلة التي اعترت هذه العلاقات.

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7- ميركل: يجب استغلال فرص العولمة والحد من المخاطر

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الأربعاء (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2007 أظهرت بشكل أكثر من الواضح أنه ليس هناك دولة في العالم قادرة وحدها على وقف هذه التطورات الخاطئة ذات التأثير التتابعي "تأثير الدومينو" وأضافت "ولا تستطيع أي دولة وحدها منع تكرار مثل هذه الأزمة"، مضيفة: "يجب أن يكون هناك إطار نظامي مشترك لاستغلال فرص العولمة والحد من المخاطر".

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8- رئيس جنوب إفريقيا: لا أعلم لماذا يطالبني مئات الآلاف بالاستقالة

جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا - أرشيفية

قال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما إنه ليس لديه فكرة لماذا طالبه مئات الآلاف من المواطنين بالاستقالة خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفًا: "لست قلقًا بشأن الموقف السياسي في جنوب إفريقيا، ولم أسمع أن المواطنين غير سعداء".

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9- رئيسة وزراء بريطانيا: مسؤولون بالاتحاد الأوروبي يهددوننا

تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا في لندن الأربعاء (أ ف ب)

قالت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، إن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يوجهون تهديدات لبريطانيا، مشيرة إلى أنهم لا يريدون نجاح مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد.

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10- الرئيس اللبناني: لدي أمل في حل الأزمة السورية

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون - أرشيفية

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إنه يأمل في الاتفاق على حلول سياسية للأزمة السورية الراهنة، وإيجاد حل لمعاناة النازحين السوريين تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم.

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