فيديو| إبراهيم حسن بعد التعادل أمام المقاولون: «كتر خير الدنيا»

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن فريقه يمر بحالة غريبة من عدم التوفيق، آخرها أمام المقاولون العرب، مساء أمس الأربعاء.

وأضاف «حسن»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sports، أن فريقه دائمًا يلعب من أجل الفوز، مشيرًا إلى أن المقاولون واجه فريقه، ويأمل في التعادل، وفوجيء بالتقدم في الدقائق الأولى من خطأ غير متوقع لحارس المرمى، معلقًا «كتر خير الدنيا، ظروف المصري كانت صعبة السنين اللي فاتت، واللي إحنا فيه دلوقت نجاح كبير، لكن إحنا طماعين».

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وتعادل المصري أمام المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري العام.



