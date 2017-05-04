بالفيديو.. رامي عادل: التعادل أمام المصري نتيجة جيدة

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قال رامي عادل، مدافع نادي المقاولون العرب، إن مواجهة المصري لم تكن سهلة، خاصة أن المنافس يعاني مؤخرًا من هبوط مفاجيء في نتائجه.

وتابع «عادل» خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة oN sport، أن نقطة التعادل أمام النادي البورسعيدي، تعتبر جيدة، وستمنح فريقه الثقة في المباريات الصعبة المقبلة ببطولة الدوري.

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وسيطر التعادل الإيجابي، على لقاء المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري العام.



