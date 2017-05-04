بالفيديو- ابنة حمدي الفخراني: هناك مماطلة للإفراج عن والدي

كتبت- سحر عزام:

قالت الدكتورة ياسمين الفخراني، ابنة حمدي الفخراني، البرلماني السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية فساد لاتهامه بطلب رشوة، إن والدها بريء، وتم تلفيق التهمة له قبل فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأضافت الفخراني- في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "Ltc" مساء الأربعاء، أن هناك مماطلة، ورفض لخروج والدها من السجن بعد قضائه ثلثين مدة العقوبة رغم حسن سيره وسلوكه داخل السجن، وعدم وجود خطر على الأمن العام في حال الإفراج عنه بحسب قولها.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في أبريل الماضي برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدى الفخرانى، المحبوس حاليا على ذمة ضلوعه فى طلب رشوة، والتى تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنه، لانتفاء القرار الإداري.​