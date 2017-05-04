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العرب اليوم: قتال عنيف في الغوطة.. ولقاء عباس وترامب بواشنطن

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إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مباحثات وعباس وقتال عنيف فى الغوطة، إضافة إلى غضب إسرائيلي من منظمة اليونسكو.

1- وساطة "مصرية إماراتية'' تنجح في تقريب الفرقاء الليبيين

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الرئيس المصري عبدالفتاح فى أبوظبى اليوم الأربعاء (أ ف ب)

بعد أشهر من الخلاف والتناحر، اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، على مكافحة الإرهاب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد نجاح "وساطة إماراتية مصرية" في عقد لقاء بينهما بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.

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2- قتال عنيف بين المعارضة السورية المسلحة فى الغوطة

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سيارة محطمة جراء القتال الدائر فى أحد أحياء حلب اليوم الأربعاء (أ ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، إنه "وثق ارتفاع أعداد القتلى إلى 146 على الأقل منذ بدء الاقتتال في غوطة دمشق الشرقية، هم 133 مقاتلاً من الفصائل المتناحرة، بينهم نحو 50 مقاتلاً من جيش الإسلام، إضافة إلى 13 مدنيا من ضمنهم طفلان.

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3- الدعوة لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن الأسرى الفلسطينيين

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انعقاد اجتماع للجامعة العربية فى القاهرة - أرشيفية (أ ف ب)

تعقد الجامعة العربية اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين اجتماع يوم الخميس المقبل بناء على طلب من دولة فلسطين لبحث الأوضاع المتصاعدة والخطيرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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4- إسرائيل توبخ السفير السويدي بسبب قرار لليونسكو

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رئيس الاسرائيلية فى القدس اليوم الأربعاء (أ ف ب)

وبخت إسرائيل السفير السويدي، كارل ماجنوس نيسير نظرا لان السويد كانت الدولة الاوروبية الوحيدة التي صوتت لصالح قرار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ينتقد إسرائيل.

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5- عباس يجرى مباحثات فى واشنطن

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رئيس السلطة الفلسطينية يصافح الرئيس ترامب فى واشنطن اليوم الأربعاء (أ ف ب)

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في البيت الأبيض في ختام مباحثاتهما.

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