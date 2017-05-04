خالد يوسف عن التسريبات الجنسية: «مش هتهز ولا أرجع خطوة لورا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب، خالد يوسف، مساء الأربعاء، إنه "مستعد أن يدفع ثمن مواقفه السياسية.. حتى لو كان الثمن شخصيا".

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "أنا وأنا"، عبر فضائية "ON E”، تعليقا على التسريبات الجنسية التي انتشرت له: "اللي مش مستعد يدفع ثمن مواقفه مايخدش هذه المواقف، والتعرض للعمل العام تضحية بنصف العِرض، ولو فضلوا 10 سنين لقدام يشهروا بيّا هتفضل مواقفي زي ما هي ومش هتهزّ، ولن أتراجع خطوة لورا".

شاهد أيضا

تابع: "أنا لا أخاف شيئًا، لكن نقطة ضعفي المرض، مش بخاف من الموت ولا الفقر، ده كله قدر، لكن الحاجة الوحيدة اللي هقف قدامها مهزوم هي المرض، لأن ده مفيش حاجة تقف قدامه".