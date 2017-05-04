«خطيبي خاني مع صاحبتي».. تعرف على أجرأ تصريحات دينا الشربيني

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حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "فحص شامل"، الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، على قناة "الحياة" وكشفت "دينا" الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية بجانب إدلائها بكثير من التصريحات، التى نستعرض أبرزها خلال التقرير التالى.

حقيقة إجرائها عملية تجميل في أنفها

نفت دينا الشربيني خضوعها لأى عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها تلقت العديد من التعليقات بعد مسلسلها الأخير "جراند أوتيل"، حيث اعتقد الكثيرون إجراءها عملية تجميل بأنفها، لكنها أوضحت بأن لديها غضرفًا زائدًا أوهم البعض بأنها نتيجة التجميل قائلة: "أعاني من مرض الغضروف في أنفي، وطبيب التجميل قال لي: أول مرة أشوف حالة زي دي، فقولت له: خليها كدة ومتجربش فيا حاجة مش مضمونة".

وتابعت: "بعد الثلاثين بقيت أهتم ببشرتي بالكريمات والفيتامينات مش عاوزة أضطر أروح أحقن بدري".

خطيبي السابق خاني مع إحدى صديقاتي

كشفت دينا الشربيني عن تعرضها للخيانة على يد خطيبها السابق مع صديقتها، وهو الأمر الذي أثر فيها وقتها، مشيرًا إلى أنها شاهدتهما بعينها بعدما كانت تحاول إنكار ذلك مرات عديدة.

وأضافت دينا بأن صدمتها في صديقتها كانت أكبر من خطيبها، قائلة: "كان ممكن أتوقع دا من خطيبي لأنة في النهاية راجل، لكن عمر ما كنت أتوقع صحبتي تعمل كدا لأنها أقرب حد ليا".

أكثر صفة تكرهها في الرجال

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كشفت دينا عن أكثر صفة تكرهها في الرجال وهي الكذب، قائلة: "ما بحبش لما أدخل علاقة شريكي يكدب عليا.. أنا اكتر حاجة بكرهها الكدب وممكن كتير أسامح بس بمشي مع تكرار الغلط".

رأيها في الزواج من شخص "مسيحي"

بسؤال الإعلامية راغدة شهلوب عن إمكانية زواجها من رجل من غير ديانتها، جاوبت "الشربينى" بالرفض، متمنيًا أن لا تقع في تلك التجربة، قائلة: "مبحبش أتكلم في الدين بس عشان المجتمع والأهل وأنا بحب أبعد عن أى حاجة فيها جع قلب".

- الفلوس مش مهمة في الجواز.. مش هعيش مع الفلوس

أوضحت الشربيني بأن أول ما يلفت نظرها في الرجل هو الطموح، مشيرًا إلى أن أمواله هي آخر شىء تفكر به في العلاقة: قائلة: "اتعرض عليها أشخاص معاهم فلوس كتير بس مقدرتش أنا مش هعيش مع فلوس أنا هعيش مع روح ودى مش شغلانة هخلصها وهمشي دي حياتي".