حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

استحوذت آخر مناظرة انتخابية بين مرشحي الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبن على اهتمام الكثيرين حول العالم، إضافة إلى انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان واتفاق بين إيران وباكستان وغيرها من الأحداث التي وقعت في الـ24 ساعة المنصرمة.

1- مناظرة قبل الانتخابات بين ماكرون ولوبن

مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبن بين الصحفيين فى باريس اليوم الأربعاء (أ ف ب)

انطلقت آخر مناظرة بين مرشحي الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون (مستقل) ومارين لوبن (يمين متطرف)، وتذيعها قناة "فرنسا 24".

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2- إيران وباكستان تتفقان على إنشاء خط ساخن بين القادة العسكريين

رئيس الوزراء الباكستانى يستقبل وزير الخارجية الإيرانى فى اسلام أباد اليوم الأربعاء(أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده وباكستان اتفقتا على إنشاء خط ساخن بين القادة العسكريين والميدانيين، وذلك لتعزيز الأمن على الشريط الحدودي بين البلدين.

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3- قتلى من من طالبان في قصف جوي شمال أفغانستان

جندى أمريكى من على متن مروحية أمريكية طالبان فى كابول- أرشيفية (أ ف ب)

قتل 11 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، من بينهم حاكم منطقة بحكومة الظل في طالبان في قصف جوي بإقليم تخار شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

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4- كوريا الشمالية تؤكد اعتقالها أستاذًا أمريكيًا

الزعيم الكورى الشمالى أثناء استعراض عسكرى فى بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، توقيف استاذ أمريكي في أبريل الماضي على خلفية توتر متزايد بين واشنطن وبيونجيانج حول البرنامج النووي للشمال.

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5- سيارة مفخخة تستهدف قافلة للناتو في كابول

نقل السيارات المتضررة جراء الانفجار فى كابول اليوم الأربعاء (أ ف ب)

ذكر مسؤولون أن ثمانية مدنيين قتلوا، بعد أن استهدفت قنبلة قافلة تابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، بالقرب من مقر التحالف العسكري والسفارة الامريكية والكثير من المؤسسات الحكومية في العاصمة الافغانية كابول.

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