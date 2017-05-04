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فيريرا: لهذا السبب لم أحقق بطولات للزمالك مثل «جوزيه» مع الأهلي

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فيريرا: لهذا السبب لم أحقق بطولات للزمالك مثل «جوزيه» مع الأهلي فيريرا: لهذا السبب لم أحقق بطولات للزمالك مثل «جوزيه» مع الأهلي

التحرير

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قال البرتغالي جوزفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي ، والحالي للسد القطري، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يقدم له الدعم والمساندة الكافيين، لحصد البطولات مع القلعة البيضاء.

وقارن «فيريرا»، خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة الكأس القطرية، بين أجواء عمله مع الزمالك، وظروف عمل مواطنه مانويل جوزيه مع النادي الأهلي، التي أسفرت عن تحقيقه لبطولات عديدة مع الفريق الأحمر.

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وتابع: «جوزيه كان لديه حالة من التفاهم مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، عكس علاقتي بمجلس إدارة الزمالك، التي لم تشهد تفاهم بيننا».

يذكر أن الساحر البرتغالي، تُوج مع الأهلي بـ 19 بطولة، كما تمكن عام 2006، من الحصول على برونزية كأس العالم للاندية. 

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التحرير

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