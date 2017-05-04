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فيديو| مدرب «المقاولون العرب» يعتذر لحسام وإبراهيم حسن على الهواء

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فيديو| مدرب «المقاولون العرب» يعتذر لحسام وإبراهيم حسن على الهواء فيديو| مدرب «المقاولون العرب» يعتذر لحسام وإبراهيم حسن على الهواء

التحرير

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اعتذر محمد عودة، المدير الفني لفريق "المقاولون العرب"، للتوأم حسام وإبراهيم حسن، على الهواء، بعد مشادته مع الأخير خلال لقاء فريقه أمام المصري، مساء اليوم الأربعاء.

وقال عودة، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة sports، إن فريقه يضم لاعبين جيدين ويقدمون مستويات رائعة، لكنه يتمنى أن يرتفع طموحهم، معلقًا «نستحق مكان أفضل من ذلك».

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وسيطر التعادل الإيجابي، على لقاء المصري والمقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري العام.  


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التحرير

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