مجلس الأهلي يمتنع عن حضور حفل تكريم حسن حمدي لهذا السبب

التحرير

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استقر مجلس إدارة الأهلي على عدم حضور حفل تكريم حسن حمدي رئيس النادي السابق، المقرر إقامته يوم 6 مايو، بأحد فنادق القاهرة، بسبب "الطريقة غير اللائقة التي وصلت لهم بها الدعوة الخاصة بالحفل"، وفقًا لمصادر.

المصادر أوضحت، لـ"التحرير"، أنه تمت دعوة المجلس عبر رسالة على تطبيق "واتس آب "، فيما تم إرسال دعوات ورقية لأشخاص آخرين، ما اعتبره مجلس الإدارة أمرًا غير لائق بهم.

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يذكر أن المجلس لم يدع لحفل التكريم، الذي كان مقرر إقامته يوم 10 إبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيله بعد وقوع التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية.