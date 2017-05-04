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انتهاء مباراة المصري والمقاولون بالتعادل بهدف لمثله

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انتهاء مباراة المصري والمقاولون بالتعادل بهدف لمثله انتهاء مباراة المصري والمقاولون بالتعادل بهدف لمثله

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سيطر التعادل الإيجابي، على لقاء المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري العام. 

بادر المقاولون بالتهديف في الدقيقة الثالثة من المباراة عبر اللاعب محمد ناجي جدو، ليعادل المصري النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب محمد الشامي. 

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ويحصل كل فريق على نقطة، ليرتفع رصيد المصري للنقطة 44 في المركز مؤقتاً، فيما أرتفع رصيد المقالون ايضا للنقطة 34 ليبقي في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب. 

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