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مرشح على «قائمة الخطيب» يورط لاعبي الأهلي في انتخابات النادي

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مرشح على «قائمة الخطيب» يورط لاعبي الأهلي في انتخابات النادي مرشح على «قائمة الخطيب» يورط لاعبي الأهلي في انتخابات النادي

التحرير

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بدأ الحديث عن الانتخابات داخل "الأهلي" يعلو في أروقة النادي، حيث أخذ أحد الأعضاء، يروج لترشحه على أمانة الصندوق ضمن قائمة نجم الأهلي السابق، محمود الخطيب، وذلك بعدما خسر الانتخابات السابقة على نفس المقعد.

مصادر أوضحت، لـ"التحرير"، أن هذا المرشح، أقحم فريق الكرة في اللعبة الانتخابية، حيث دعا عددًا من اللاعبين الكبار بالفريق إلى العشاء، وطالبهم بدعم قائمة الخطيب في إحدى الجلسات، ما ينذر بضرب استقرار الفريق.

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"المرشح"، ووفقًا للمصادر، وجَّه الدعوة لعدد كبير من لاعبي الأهلي؛ لحضور حفل تكريم حسن حمدي رئيس النادي السابق، المقرر إقامته في فندق بالقاهرة، وهو الحفل الذي ينظمه رجل الأعمال صفوان ثابت، عضو مجلس الإدارة السابق، والمتهم بالانتماء لجماعة الإخوان، وتمويل جماعات إرهابية.

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التحرير

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