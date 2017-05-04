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ماذا قال مرشحا الرئاسة الفرنسية في ختام آخر مناظرة انتخابية؟

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ماذا قال مرشحا الرئاسة الفرنسية في ختام آخر مناظرة انتخابية؟ ماذا قال مرشحا الرئاسة الفرنسية في ختام آخر مناظرة انتخابية؟

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماركون ومارين لوبن

كتب - علاء المطيري:

قالت مرشحة اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن، إن "الفرنسيين شاهدوا مشروع ماكرون (منافسها في جولة الإعادة) ومشروعي وأنا أحب فرنسا وثقافتها المستقلة وحدودها، وإذا لم يكن هناك حدود لن يكون هناك بلد حر ومستقل".

وأضافت لوبن، الأربعاء، في آخر مناظرة انتخابية قبل جولة الإعادة يوم الأحد المقبل، أن "الشيء الوحيد الذي لا يريد ماكرون إغلاقه هو الحدود"، مشيرة إلى أنه "ذهب إلى الجزائر ليطالب بهجرة كبرى وهو بين ذوي النزعة الطائفية وهذا يناقض الاتحاد بين الفرنسيين بصورة تضعف فرنسا".

ورد عليها المرشح المستقل إيمانويل ماركون: "أنا لا أريد ذلك لي أو لفرنسا التي تستحق أكثر من ذلك"، مضيفًا: "فرنسا في أزمة كبيرة بسبب السياسات الفاشلة منذ ثلاثين عامًا".

وأضاف: "الشجاعة في قول الحقيقة لم أكذب ولم أقدم هدايا دون أن أتحدث عن التمويل، وأريد أن أوفي بتعهداتي ولغة فرنسا".

وأضاف: "استبعد خطاب الكراهية الذي تتبناه لوبن، وفرنسا بلد الأنوار وليس بلد الظلمات".

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