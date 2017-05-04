بالفيديو- أسعار التصوير الجديدة في الأماكن الأثرية

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار إن الوزارة ستتخذ عدد من الإجراءات لتسهيل تصوير الأعمال الفنية في الأماكن الأثرية، وذلك من خلال لائحة جديدة تم مراجعتها من المركز القومي للسينما.

وأضاف العناني- في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الأربعاء، أن وزارة الآثار خفضت الأسعار في اللائحة الجديدة، حيث تبلغ الرسوم المفروضة على الإنتاج المصري 50 ألف جنيه في الشهر و1600 جنيه في اليوم.

وأشار وزير الآثار إلى إن الرسوم الخاصة بشركات الإنتاج الأجنبية وفقا للائحة الجديدة تقدر ب150 ألف جنيه، موضحا إن القرار يشمل جميع الأماكن الأثرية المفتوحة للزيارة.