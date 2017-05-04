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إيران: تصريحات ولي ولي العهد السعودي تدل على فهم خاطئ لأوضاع المنطقة

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إيران: تصريحات ولي ولي العهد السعودي تدل على فهم خاطئ لأوضاع المنطقة إيران: تصريحات ولي ولي العهد السعودي تدل على فهم خاطئ لأوضاع المنطقة

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي

طهران - (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن التصريحات الأخيرة لولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بشأن إيران" تدل على فهمه الخاطئ لأوضاع المنطقة".

وقال قاسمي "هذه التصريحات وثيقة واضحة على نشر الإرهاب ومتابعة سياسات المخربة في إثارة التوتر في المنطقة وإيران".

وأشار إلى الظروف الراهنة في المنطقة تعتبر غير مناسبة لطرح مثل هذه الأفكار غير البناءة.

كان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قد استبعد، في مقابلة تليفزيونية، إجراء حوارا مع إيران، قائلا "الفكر الإيراني المتطرف يمنع الحوار مع طهران".

وأوضح أن هناك "هدف رئيسي للنظام الإيراني في الوصول إلى قبلة المسلمين، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران".

يذكر أن السعودية قطعت العلاقات مع إيران في مطلع العام الماضي عقب قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام السفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد بعد تنفيذ احكام بالاعدام بحق الشيخ نمر باقر النمر من بين 47 شخصا اخرين بتهم الإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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