خالد يوسف: 20 مليون مواطن يعيشون تحت خط «الُكفر»

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قال المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب، خالد يوسف، مساء الأربعاء، إن "هناك 20 مليون مواطن كانوا تحت خط الفقر أصبحوا الآن تحت خط الكفر".

وأضاف يوسف، خلال حواره مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "أنا وأنا"، عبر فضائية "ON E”، أنه ليس الوحيد الذي طالب بتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنه يدافع عن الأزهر،وأهمية الحفاظ على مكانته.

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ووصّف يوسف، المشلكة القائمة بشأن تجديد الخطاب الديني، بالدخول في اختلافات بين المدارس الفقهية وفلسفات مما قد يستغرق عشرين عامًا، وهذا لا يهمه، لكن ما يهمه هو الرد على الأسئلة الكاشفة المشروعة.