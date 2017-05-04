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المحافظين: تحديد سعر أردب القمح سلاح ذو حدين

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المحافظين: تحديد سعر أردب القمح سلاح ذو حدين المحافظين: تحديد سعر أردب القمح سلاح ذو حدين

التحرير

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قال الدكتور أحمد الشعرواى، رئيس لجنة شئون الزراعة بحزب المحافظين، إن تحديد توريد القمح للدولة بين 555 جنيها للإردب بنسبة نقاوة 22، و565 جنيها بنسبة نقاوة 23، و575 جنيها بنسبة نقاوة 23.5 مع ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، سلاح ذو حدين، أولهم؛ أنه تسبب في زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والعمالة وإيجارات الأراضي، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود لتصبح مطالبة برفع قيمة توريد القمح حتى تحافظ على ذلك الدعم. 

وأضاف الشعراوي أن ثاني عامل أنه سيؤدى إلى تراجع فرص المتلاعبين في السوق إلى جانب وقف محاولات خلط القمح المستورد بالقمح المحلي. 

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وأوضح أنه طبقا للتقرير السنوى للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس" والذي توقع تحسن قيمة الجنيه بنهاية عام 2017، ليصل إلى ما يتراوح بين 14.5 إلى 15 جنيهًا مقابل الدولار، الأمر الذي سيترتب عليه استمرار انخفاض أسعار القمح، فى ظل غزارة الإنتاج العالمى للقمح، فالأمر لا يوجد به ما يقلق خاصة سعر المستورد أصبح يقارب الأسعار المحلية.

ونرى نحن حزب المحافظين، أنه لابد للدولة أن تمد فترة توريد القمح وذلك لزيادة معدلات توريد المحصول للدولة للاستفادة منها، هذا إلى جانب تذليل جميع العقبات التى تواجه المزارعين لتسهيل عملية التوريد لضمان استلام أكبر كمية من الإنتاج المحلى للقمح، وكذلك تطبيق قواعد وشروط أثناء عمليات الاستلام والفرز والنقل والتسليم للمطاحن.

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التحرير

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