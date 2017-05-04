«أبو شقة» عن «منح الإقامة»: غير مرتبط بالحصول على الجنسية

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قال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن منح الإقامة للأجانب بمقابل مادي ليس بدعة ويتم تطبيقه في دول أخرى، مشيرًا إلى أن «منح الإقامة شيء، ومنح الجنسية شيء آخر».

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة» أن القانون يتضمن منح الإقامة وليس منح الجنسية التي ينظمها قانون آخر يضع ضمانات شديدة القيود.

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وتابع أن «منح الإقامة مقابل وديعة مالية غير مرتبط إطلاقًا بالحصول على الجنسية»، موضحًا أن قانون الإقامة يضع ضوابط حاكمة ولن يُؤخذ باستهانة، كما أنه لم يتم حتى الآن تحديد مبلغ الوديعة المالية المرتبطة بمنح الإقامة للأجانب.