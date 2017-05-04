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«الحسيني» لـ«سلمان»: «تيران وصنافير مصريتان.. وأساتذتنا علموا العرب»

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«الحسيني» لـ«سلمان»: «تيران وصنافير مصريتان.. وأساتذتنا علموا العرب» «الحسيني» لـ«سلمان»: «تيران وصنافير مصريتان.. وأساتذتنا علموا العرب»

التحرير

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الأربعاء، ردًا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، التي ذكر فيها أن جزيرتي تيران وصنافير «سعوديتان»، إن «تيران وصنافير مصريتان».

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامجه «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»: «تيران وصنافير مصرية لأن في 30 خريطة موثقة ما بين مكتبة برلين وجامعة ستانفورد تُثبت مصريتهما، مصرية لأنه وقع عليها أكثر من معاهدة دولية عام 1841، قبل إنشاء الدولة والتي أُنشئت عقب هذه المعاهدة بـ90 سنة».

وتابع: «لا يوجد أي دولة أو جهة قدمت وثيقة تقول إن الجزيرتين ملكًا للسعودية، حكم المحكمة صدر بأن الطرف الأخر لم يُقدم وثيقة واحدة تُثبت سعودية تيران وصنافير، يا صاحب السمو إحنا بلد تحترم مؤسساتها، وبنتكلم بالحقائق والأرقام والوثائق، نحترم كافة البلدان، ولكن بنحب بلدنا أكثر، إحنا بلد هو الأكبر والأعمق حضاريًا في العالم.. إحنا عندنا وثائق حضراتكم لأ».

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واختتم قائلا: «نرجو من جميع الأطراف أصحاب الجلالة والسمو في المملكة، أن يحترموا مؤسساتنا، ولا داعي أن حد يهين مؤسساتنا بأنه يقرر بأن جزيرتين تحت سيادتنا إنهم ملكًا له، بنزعل أوي من الحاجات دي، مش بنحب حد يهين حضارتنا ولا مؤسساتنا ولا شعبنا ولا أستاذتنا اللي علموا أشقائنا العرب بالكامل».

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التحرير

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