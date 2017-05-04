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مدرب الزمالك: «فرقتنا منظمة وشكلها كويس في الملعب»

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مدرب الزمالك: «فرقتنا منظمة وشكلها كويس في الملعب» مدرب الزمالك: «فرقتنا منظمة وشكلها كويس في الملعب»

التحرير

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قال علاء عبدالغني، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الإسماعيلي في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز، رغم التعادل السلبي.

وأكد عبد الغني أن المباراة من جانب واحد فقط، مضيفًا: "هناك فرق تكسب بهدف وتجري، والمباراة كلها في اتجاه واحد، سيطرنا عليها من البداية للنهاية، ولم نوفق في العديد من الفرص التي اتيجت لنا".

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وتابع: "فرقتنا منظمة وشكلها كويس في الملعب".

يذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 48 نقطة بعد التعادل السلبي مع الدراويش.

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التحرير

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