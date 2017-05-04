مدرب الزمالك: «فرقتنا منظمة وشكلها كويس في الملعب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال علاء عبدالغني، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الإسماعيلي في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز، رغم التعادل السلبي.

وأكد عبد الغني أن المباراة من جانب واحد فقط، مضيفًا: "هناك فرق تكسب بهدف وتجري، والمباراة كلها في اتجاه واحد، سيطرنا عليها من البداية للنهاية، ولم نوفق في العديد من الفرص التي اتيجت لنا".

شاهد أيضا

وتابع: "فرقتنا منظمة وشكلها كويس في الملعب".

يذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 48 نقطة بعد التعادل السلبي مع الدراويش.