ماكرون: نحن لن نخرج من "اليورو".. ولوبن يجب أن نعود للفرنك الفرنسي

كتب - علاء المطيري:

قال المرشح المستقل إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تخرج من اليورو (العملة الأوروبية المشتركة)، بينما رأت منافسته المرشحة عن اليمين المتطرف مارين لوبن أنه يجب العودة للفرنك الفرنسي واقتصار استخدام اليورور في مع الشركات الكبرى.

وتابعت لوبن، في آخر مناظرة قبل جولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل، أن "الفرنسيين سيكون لديهم عملة تسمح لهم بمستوى إعاشة أفضل، فاليورو كان له آثار وخيمة على قدرة الفرنسيين الشرائية".

من جهته قال ماكرون إن الشركات الكبرى لا تستطيع أن تدفع من جهة باليورو ومن جهة أخرى بالفرنك.