مناظرة "الرئاسة الفرنسية".. ماكرون: ستحدث حرب أهلية إذا فازت لوبن

كتب - علاء المطيري:

قال المرشح المستقل إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إنه لا يدعم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. وأضاف "عندما نرى شبابا فرنسيا ويلحق بمتعصبين يقومون بتدمير أطفالنا فإن هناك جزء من المسؤولية تجاه شبابنا وهناك مرضى عقليين يجب أن نقوم بعمل وقائي، ويجب أن نعطى كل مواطن مكانته التي يستحقها".

وتابع في آخر مناظرة مع منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن قبل جولة الإعادة يوم الأحد: "لن يكون هناك تهاون مع الإرهاب والإرهابيين، لكن لا يجب حظر الشباب في كنتونات وأحياء حتى لا يقومون بتدمير الجمهورية التي يعيشون فيها، سأقوم بمحاربة الإرهاب"، لكن ما ينتظره الإرهابيون هو الحرب الأهلية، والمتشددون يريدون لوبان رئيسًا لفرنسا حتى يحدث الإنقسام الذي يقود إلى الحرب الأهلية، التي يؤججها الخطاب العدائي.

من جهتها نفت لوب ن أنها تسب الأشخاص بسبب ديانتهم، لكنها أضافت: "أنا أدافع عن فرنسا".