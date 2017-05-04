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مكرم محمد أحمد: "مبارك" كان حاكمًا وطنيًا خدم مصر بإخلاص

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مكرم محمد أحمد: "مبارك" كان حاكمًا وطنيًا خدم مصر بإخلاص مكرم محمد أحمد: "مبارك" كان حاكمًا وطنيًا خدم مصر بإخلاص

مصراوي Masrawy

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

كتبت- سحر عزام:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان حاكمًا وطنيًا حاول بإخلاص خدمة هذا الوطن ولم يكن يحب الإسرائيليين، وهو سبب كره الولايات المتحدة الأمريكية له، بحسب قوله.

وأضاف مكرم- في حوار مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء الأربعاء، "الرئيس الأمريكي السابق حرض ضد نظام مبارك إبان ثورة 25 يناير"، لافتًا إلى رفض مبارك للتوريث خوفًا منه على أبنائه لإدراكه بأن رئاسة دولة بحجم مسئولية شاقة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مبارك أخطأ بخلطه بين الاستقرار والجمود، وعدم إدراكه لأهمية التغيير، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق يتحمل مسئولية البقاء في السلطة لفترة طويلة، وتحويل أسرته لعائلة مالكة.

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