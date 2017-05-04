أسامة شرشر يجمع توقيعات لرفض "مشروع أبو حامد".. ويؤكد: الأزهر خط أحمر

كتبت- سحر عزام:

عبر النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن رفضه لمشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد لتعديل قانون الأزهر، مؤكدًا أن المساس بالأزهر خط أحمر مثل المؤسسة العسكرية الممثلة في القوات المسلحة.

وطالب شرشر في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، النائب محمد أبو حامد بسحب مشروع القانون لتعارضه مع المادة 7 من الدستور، لافتًا لجمعه توقيعات من 272 نائبا لعدم مناقشة مشروع القانون لمخالفته للدستور.

وأشار عضو مجلس النواب لعدم جواز إحالة شيخ الأزهر للجنة تحقيق ومنحه لفت نظر وعزله في مخالفة للدستور وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به محمد أبو حامد.