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بالفيديو- "أبو حامد": مشروع تعديل قانون الأزهر لا يتعارض مع الدستور

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بالفيديو- "أبو حامد": مشروع تعديل قانون الأزهر لا يتعارض مع الدستور بالفيديو- "أبو حامد": مشروع تعديل قانون الأزهر لا يتعارض مع الدستور

مصراوي Masrawy

النائب محمد أبو حامد

كتبت- سحر عزام:

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب إن مشروع القانون الذي تقدم به للبرلمان لتعديل قانون الأزهر لا يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى توقيع 250 نائبًا على مشروع القانون، وتلقيه 160 موافقة من النواب.

وأضاف أبو حامد- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، أن أي محاولة للإصلاح والتطوير على مدار تاريخ الأزهر الشريف تقابل بحساسية شديدة من مؤسسة الأزهر، منوهًا إلى رفض 95% من علماء الأزهر لقانون 103 لسنة 1961 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، معتبرين إياه هدم للأزهر.

وأوضح عضو مجلس النواب إن لائحة مجلس النواب تعطي الحق لمناقشة مشروعات القوانين الموقع عليها من 10% من النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف تطوير وحوكمة الأزهر.

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