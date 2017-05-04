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مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح أسباب زيارة السيسي للإمارات

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مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح أسباب زيارة السيسي للإمارات مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح أسباب زيارة السيسي للإمارات

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - (مصراوي):

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات تأتي في إطار العلاقات الخاصة بين البلدين، والوعي الاستراتيجي بينهما، بالإضافة عرض ما حققته على الصعيد الاقتصادي بالتزامن مع برنامج إصلاحي يستدعي دعم ومساندة، أيضًا قانون الاستثمار الذي يعرضه الرئيس المصري لجذب الاسثثمارات الإماراتية.

وأضاف حجازي- خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الأوضاع العربية العامة شائكة وتشهد توغلات إقليمية، مشيرا إلى أن من أهداف الزيارة هو التأكيد على إرتباط الخليج بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى بحث النزاعات والدفاع عن الدولة القومية والتصدي للارهاب، وكذلك مناقشة الملف الليبي والذي يسعي فيه الطرفان لإيجاد حلول جذرية نحو استقرار الدولة الليبية.

وأكد حجازي أن الغياب العربي من ملفات النزاع الساخنة يُعد أمراً خطيراً ويحتاج إلى المراجعة، متابعا أن الملف الليبي تحديداً شهد تعاوناً بين دول الجوار منها تونس والجزائر والمغرب مع مصر، مشدداً على ضرورة تفعيل مُخرجات قمة عمان الأخيرة عبر التواصل واللقاءات الثنائية هامة فى تلك المرحلة من عمر المنطقة.

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مصراوي Masrawy

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