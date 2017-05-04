"سموم المخدرات والشباب".. ندوة بجامعة بورسعيد بحضور وزير البحث العلمي الأسبق

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، تنظيم ندوة بعنوان "سموم المخدرات والشباب"، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح الجامعة بمدينة بورفؤاد بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، ويحاضر فيها: الأستاذ الدكتور نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسن مدني، رئيس شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، والأستاذ الدكتور هبة يوسف محمد سيد، أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بورسعيد.

وتقام الندوة تحت رعاية الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة، والأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب، مقرر لجنة الثقافة العلمية، والأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.