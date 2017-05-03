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حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ إلى أحد الأصدقاء

عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد العاطفي وتخطط مع الشريك لمشروع مهم

صحياً: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيداً

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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