أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز

عاطفياً: على الرغم من أن الجو العام فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهاً للأمر

صحياً: أنت مسموح لك صباحاً تناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى