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حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الخميس 4/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: عراقيل تطرأ في حياتك المهنية، وتتراخى أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها، والسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمّة

عاطفياً: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما

صحياً: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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